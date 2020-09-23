نجار يشنق نفسه في ورشته بسبب أزمة نفسية بالجيزة

انتحر نجار بشنق نفسه داخل ورشته الخاصة، اليوم الأربعاء، إثر مروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية في محافظة الجيزة.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل ورشة نجارة.انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، معاينة محل الواقعة، أنه مالك الورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.