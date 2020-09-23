الأمم المتحدة: العمال حول العالم خسروا عُشر دخولهم خلال كورونا

أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء، عن أن دخل العمال تراجع عالميا بواقع 10.7 بالمئة في الثلاثة أرباع الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نظرا لأن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تراجع حاد في ساعات العمل.وقالت المنظمة الأممية إن خسارة الأجور المشمولة في الدخول التي تدعمها الحكومات، تبلغ 3.5 تريليون دولار.وأضافت منظمة العمل الدولية أن الخسارة على أساس سنوي في ساعات العمل العالمية في الربع الثاني كانت أكبر من المتوقع.وبلغت نسبة 17.3 بالمئة، أي ما يعادل 495 مليون وظيفة دوام كامل، وكانت منظمة العمل الدولية قد قدرت في السابق خسارة بنسبة 14 بالمئة أي 400 مليون وظيفة.وأصدرت المنظمة الأممية أيضًا توقعات أكثر تشاؤمًا للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.ومن المتوقع الآن أن تصل الخسارة العالمية في ساعات العمل في الربع الأخير إلى 8.6 بالمئة، بارتفاع من التوقعات السابقة التي كانت 4.9 بالمئة.