«شبورة صباحية».. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحرى وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.كما يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.أما حالة الطقس ليلا فهو لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 23الإسكندرية 29 24وادى النطرون 31 23طنطا 31 23شبين الكوم 31 23دمنهور 30 24بلطيم 29 24مطروح 29 24السلوم 28 22سيوة 33 20بورسعيد 30 25دمياط 30 25الزقازيق 32 23المنصورة 31 24الإسماعيلية 33 23السويس 33 23العريش 31 24رفح 31 24راس سدر 33 26نخل 32 20نويبع 35 27طابا 33 26كاترين 30 21الطور 34 27شرم الشيخ 36 30الغردقة 37 28مرسى علم 37 28الفيوم 33 24بنى سويف 33 24المنيا 34 24أسيوط 35 24سوهاج 36 25قنا 37 26الأقصر 39 27أسوان 40 29إدفو 40 29أبوسمبل 40 28الوادى الجديد 40 26شلاتين 39 26أبورماد 36 27حلايب 34 27رأس حدربة 35 28.أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:العظمى الصغرىمكة المكرمة 46 30المدينة 42 26الرياض 41 25المنامة 38 31أبوظبى 41 29الدوحة 38 29الكويت 44 27دمشق 33 14بيروت 30 25عمان 30 16القدس 27 18غزة 30 22بغداد 40 22مسقط 35 28صنعاء 28 12الخرطوم 39 26طرابلس 35 27تونس 32 22الجزائر 28 21الرباط 29 16أنقرة 29 15إسطنبول 29 17إسلام آباد 36 22نيودلهى 35 26جاكرتا 33 24بكين 22 13كوالالمبور 31 24طوكيو 22 19أثينا 30 20روما 27 19باريس 17 09مدريد 22 12برلين 23 14لندن 14 08مونتريال 21 11موسكو 22 10نيويورك 26 17واشنطن 26 14نواكشوط 31 26أديس أبابا 21 11.