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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شبورة صباحية».. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:46 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحرى وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

أما حالة الطقس ليلا فهو لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
الإسكندرية 29 24
وادى النطرون 31 23
طنطا 31 23
شبين الكوم 31 23
دمنهور 30 24
بلطيم 29 24
مطروح 29 24
السلوم 28 22
سيوة 33 20
بورسعيد 30 25
دمياط 30 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 31 24
الإسماعيلية 33 23
السويس 33 23
العريش 31 24
رفح 31 24
راس سدر 33 26
نخل 32 20
نويبع 35 27
طابا 33 26
كاترين 30 21
الطور 34 27
شرم الشيخ 36 30
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 33 24
بنى سويف 33 24
المنيا 34 24
أسيوط 35 24
سوهاج 36 25
قنا 37 26
الأقصر 39 27
أسوان 40 29
إدفو 40 29
أبوسمبل 40 28
الوادى الجديد 40 26
شلاتين 39 26
أبورماد 36 27
حلايب 34 27
رأس حدربة 35 28.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 46 30
المدينة 42 26
الرياض 41 25
المنامة 38 31
أبوظبى 41 29
الدوحة 38 29
الكويت 44 27
دمشق 33 14
بيروت 30 25
عمان 30 16
القدس 27 18
غزة 30 22
بغداد 40 22
مسقط 35 28
صنعاء 28 12
الخرطوم 39 26
طرابلس 35 27
تونس 32 22
الجزائر 28 21
الرباط 29 16
أنقرة 29 15
إسطنبول 29 17
إسلام آباد 36 22
نيودلهى 35 26
جاكرتا 33 24
بكين 22 13
كوالالمبور 31 24
طوكيو 22 19
أثينا 30 20
روما 27 19
باريس 17 09
مدريد 22 12
برلين 23 14
لندن 14 08
مونتريال 21 11
موسكو 22 10
نيويورك 26 17
واشنطن 26 14
نواكشوط 31 26
أديس أبابا 21 11.

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