6 آلاف طلب تصالح في أسوان بمتحصلات 26.5 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء بلغت نحو 6 آلاف طلب حتى الآن، بإجمالي متحصلات مالية وصلت لأكثر من 26.5 مليون جنيه.وأكد أهمية قيام أصحاب التصالح في مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم لما يمثله قانون التصالح من فرصة ذهبية لإنهاء جميع المشاكل التى تتعلق بالمبنى المتصالح عليه، حيث يتم تقديم أى مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية سبتمبر الجارى مع ضرورة استيفاء باقي المستندات خلال شهرين، وخاصة أنه خلال فترة وجيزة ستقوم لجنة فنية بمعاينة المخالفة.وأضاف محافظ أسوان أنه تم تكليف مسئولي المحليات بزيادة أعداد الموظفين ومنع الإجازات إلا للضرورة القصوى داخل المراكز التكنولوجية المختلفة لإتاحة الفرصة الكاملة لتلقى طلبات التصالح مع زيادة ساعات العمل إلى فترات مسائية تمتد حتى الساعة الثانية عشر مساء، علاوة على فتح منافذ أخرى بالقرى الرئيسية لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يتواكب مع تطبيق الإجراءات الوقائية بتوفير المطهرات وارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والموظفين وخاصة أنه سيتم تكريم أفضل 3 مدن في معدلات ونسب الطلبات.