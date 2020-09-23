رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 آلاف طلب تصالح في أسوان بمتحصلات 26.5 مليون جنيه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:53 م
طلبات التصالح
طلبات التصالح
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء بلغت نحو 6 آلاف طلب حتى الآن، بإجمالي متحصلات مالية وصلت لأكثر من 26.5 مليون جنيه.

وأكد أهمية قيام أصحاب التصالح في مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم لما يمثله قانون التصالح من فرصة ذهبية لإنهاء جميع المشاكل التى تتعلق بالمبنى المتصالح عليه، حيث يتم تقديم أى مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية سبتمبر الجارى مع ضرورة استيفاء باقي المستندات خلال شهرين، وخاصة أنه خلال فترة وجيزة ستقوم لجنة فنية بمعاينة المخالفة.

وأضاف محافظ أسوان أنه تم تكليف مسئولي المحليات بزيادة أعداد الموظفين ومنع الإجازات إلا للضرورة القصوى داخل المراكز التكنولوجية المختلفة لإتاحة الفرصة الكاملة لتلقى طلبات التصالح مع زيادة ساعات العمل إلى فترات مسائية تمتد حتى الساعة الثانية عشر مساء، علاوة على فتح منافذ أخرى بالقرى الرئيسية لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يتواكب مع تطبيق الإجراءات الوقائية بتوفير المطهرات وارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والموظفين وخاصة أنه سيتم تكريم أفضل 3 مدن في معدلات ونسب الطلبات.

موضوعات متعلقة

«الإخوان» الإرهابية تتبرأ من إبراهيم منير: السمع والطاعة لـ«مجلس الشورى» فقط

«الجزيرة» تستغل مرض بطل فى الكاراتيه لمهاجمة مصر.. واللاعب يطالب «الدستور» بتبنى قضيته

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

«علمية كورونا»: نتوقع زيادة معدلات الإصابة خلال الشتاء

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

«الجزيرة» تستغل مرض بطل فى الكاراتيه لمهاجمة مصر.. واللاعب يطالب «الدستور» بتبنى قضيته

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

وزير الداخلية يوجه برعاية طفلة مصابة بورم نادر فى سوهاج

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

«مداخل إبليس».. كيف نفرق بين وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟

مصير مأساوي للحيتان الطيّارة في أستراليا

رقم جهاز حماية المستهلك.. طريقة الإبلاغ عن الشكاوى الكترونيًا

دراسة: دروع الوجه لا توقف انتشار «كوفيد- 19»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«عد تنازلي».. مجموعة قصصية جديدة لـ علي عمر

تأجيل عمومية «الناشرين المصريين» لعدم اكتمال النصاب القانوني

«فاروق حسني للثقافة» تستكمل مسيرتها في دعم شباب المبدعين

«قصور الثقافة» تصطحب أطفال أهل مصر في زيارة لمتحف آثار الغردقة