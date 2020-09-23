رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمرو فهمي: كلمة السيسي بالأمم المتحدة خريطة لحل مشاكل العالم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:54 م
النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
أشرف لاشين
طباعة
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا أنه طرح رؤية مصرية شاملة للتعامل مع مختلف القضايا التي تواجه المجتمع الدولي في كل المجالات انطلاقًا من الدور التاريخي لمصر باعتبارها عضوًا رئيسيًّا ومؤسسًا للأمم المتحدة.

وأكد "فهمي" في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خريطة طريق واقعية لكيفية حل المشكلات الراهنة في العالم سواء إصلاح المنظومة الدولية أو مواجهة مختلف الصراعات المثارة حاليًا، موضحًا أن الرئيس ركز عدة محاور حول السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتطرق إلى المشكلات والتحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وكيفية معالجتها والتصدي لها.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على استعراض التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والنتائج الإيجابية التي حققتها، بالإضافة إلى شرح لأهم ما تحقق في مجال حقوق الإنسان وكيف كان الدستور المصري وتعديلاته سباقًا في هذا المجال.

ولفت إلى أن مصر ما زالت تقدم المزيد من الحلول والمقترحات السياسية، التي تجنح للسلم في حل القضية الليبية، وأن الرئيس لم يدخر أي جهدًا في التواصل مع كل أطراف النزاع في القضية الليبية لإيجاد حلول وتنفيذ ما جاء بالمقترحات التي وضعها "إعلان القاهرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

وزير الداخلية يوجه برعاية طفلة مصابة بورم نادر فى سوهاج

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

«الجزيرة» تستغل مرض بطل فى الكاراتيه لمهاجمة مصر.. واللاعب يطالب «الدستور» بتبنى قضيته

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

وزير الداخلية يوجه برعاية طفلة مصابة بورم نادر فى سوهاج

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

«مداخل إبليس».. كيف نفرق بين وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟

مصير مأساوي للحيتان الطيّارة في أستراليا

رقم جهاز حماية المستهلك.. طريقة الإبلاغ عن الشكاوى الكترونيًا

دراسة: دروع الوجه لا توقف انتشار «كوفيد- 19»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«عد تنازلي».. مجموعة قصصية جديدة لـ علي عمر

تأجيل عمومية «الناشرين المصريين» لعدم اكتمال النصاب القانوني

«فاروق حسني للثقافة» تستكمل مسيرتها في دعم شباب المبدعين

«قصور الثقافة» تصطحب أطفال أهل مصر في زيارة لمتحف آثار الغردقة