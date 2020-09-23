«الفيضان خير».. تفاصيل التعامل مع زيادة منسوب النيل بالمحافظات

ــ ارتفاع منسوب نهر النيل فى كفر الشيخ.. والري: لا داعى للقلق

ــ مدير ري القناطر: الفيضان خير ولا إخلاء للمنازل

ــ لجان متابعة لمنسوب النيل لمدن فرع رشيد بالبحيرة

تتأهب المحافظات الواقعة على ضفاف نهر النيل لمياه الفيضان، خاصة في المدن الموجودة على خط نهر النيل فرع رشيد وهي البحيرة وكفر الشيخ ودمياط.وأهابت الوحدات المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ومركز ومدينة قويسنا بالمواطنين إخلاء أراضى طرح النهر والأراضي المجاورة لمحافظة البحيرة، وذلك تحسبا للفيضان المنتظرة والذي من المتوقع أن يتسبب في زيادة غمر وارتفاع منسوب المياه بها خلال الأيام العشرة المقبلة، وتم صدور بيان تنبيهي وتحذيري لكل من المراكز والمدن السابق ذكرها.وتعرضت بالفعل جزيرة دلهمو القبلية التابعة لمركز ومدينة أشمون إلى غمر أراضيها المجاورة للنهر والتي تسببت في فساد كتير من الزراعات، وقام السكان بإخلاء منازلهم، وأشار أحد السكان أنهم قاموا بافتراش منطقة أسفل الطريق الإقليمي هاربين من مياه الفيضان التي زحفت ورائهم.وعانى أهالي جزيرة أبو نشابة التابعة لقرية أبو نشابة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، من ارتفاع منسوب مياه فرع رشيد، ما أدى إلى فصل الجزيرة عن القرية وإرتفاع منسوب المياه على الطريق الوحيد الواصل بين الجزيرة والقرية، وسط محاولات من أهالي القرية والأجهزة المعنية لرفع الطريق فوق منسوب المياه.وقال عادل فرج، موجه بالتربية والتعليم، وأحد أهالي قرية أبو نشابة، أن الطريق الواصل بين قرية والجزيرة التابعة لها، غمرته مياه الفيضان ووصل منسوب المياه في بعض الأماكن إلى 2.25 متر، واضطر الأهالي إلى استخدام مراكب الصيد الصغيرة للتنقل بين الجزيرة والقرية.وأوضح أن الجزيرة والقرية شهدت مثل هذه الفيضانات من قبل عام 2003، وبداية من عام 2018 إلى الآن على مرات متفاوتة، مضيفًا أن الجزيرة الطبيعة الجغرافية الخاصة بها على شكل مثلث، ضلعين منه على فرع النيل والثالث بين القرية وعندما يأتي الفيضان يغمر الضلع الثالث بالمياه، ويضطر الأهالي إلى استخدام مراكب الصيد لتحرك.وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد صرح بأنه فور علمه بغرق الطريق المؤدى لجزيرة أبو نشابة نتيجة إرتفاع منسوب مياه النيل، كلف مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات بالتواجد بالموقع وسرعة اتخاذ اللازم وتم الدفع بعدد 4 سيارات ولوادر لعمل الجسر تيسيرا علي المواطنين وتسوية وتمهيد الطريق مراعاة لمصلحة الأهالي، مشيرًا بأن وحدة التدخل السريع تعمل منذ 3 أيام ومؤكدًا على استمرار عملها وسيتم تدعيمها بالمعدات اللازمة لإنجاز المهام المكلفة بها تيسيرًا على الأهالى وتحقيق الصالح العام.ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة بعمل حصر شامل لكافة الزراعات الموجودة ومساحتها لإعفائهم من الإيجار، والمباني المضارة لبحث إمكانية تعويضهم وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، مؤكدًا أنه سيتم رصف طريق مدخل جزيرة أبو نشابة خلال العام المالي الحالي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتيسيرًا عليهم.كشف المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري والموارد المائية بكفر الشيخ، عن أنه تم رصد ارتفاع منسوب نهر النيل قليلا، إلا أن الوضع ما زال مطمئنا ومستقرا ولا داعي للخوف أو القلق من جانب المواطنين، وعليهم تجنب إثارة الشائعات وتصديقها.وأوضح وكيل وزارة الري، في تصريح لـ"الدستور"، أن المديرية سوف تتخذ إجراءات عدة حال حدوث الفيضان، ولعل أبرزها تصريف مياه النيل الزائدة في البحر كما يحدث عادة، وفتح بحيرة البرلس لاستقبال تلك المياه، وفتح العديد من المحطات لاستقبال تلك المياه الزائدة، داعيا المواطنين إلى عدم القلق والبلبلة.وكانت محافظة كفر الشيخ قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى، تحسبا لفيضان محتمل لنهر النيل قد تتعرض له المدن والقرى التي تطل على نهر النيل، وهي فوه ومطوبس ودسوق، كما تم التنبيه على المزارعين القريبين من النهر بالابتعاد حال ملاحظة أي تغيير في منسوب النهر.قال المهندس أشرف درويش، مدير الإدارة العامة لري القناطر، إن ارتفاع منسوب النيل بسبب مرور التصرفات الزائدة بالنهر لا يمثل خطورة، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي زيادات متوقعة لمناسيب مياه النيل على أراضي طرح النهر.وأضاف مدير الإدارة العامة لري القناطر، في تصريحات صحفية، أن الفيضان خير والأراضي والحدائق مؤمنة ولا إخلاء للمنازل، مشيرًا إلى أن المناطق المستهدفة تم رفع حالة الطوارئ بها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، في أراضي طرح النهر، بمناطق جزيرة الشعير وعزبة مسلم وعزبة الأهالي وباسوس، وجرى تفعيل غرفة الطوارئ بين مجلس المدينة وإدارة الري ووزارة الداخلية لمواجهة أي مفاجآت.وأوضح "درويش" أنه تم التنبيه على أصحاب المباني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنازل، وحظائر المواشي، والمخازن، والأقفاص السمكية، وأي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات، يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل، وارتفاع مناسيب مياه النيل، أو الفيضان على أراضي طرح النهر دون صدور قرارات بإخلاء هذه الأمكان حتى هذه اللحظة.فيما أصدرت محافظة القليوبية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في " بنها، وكفر شكر، وطوخ، والقناطر الخيرية، وحي غرب شبرا" بشأن مؤشرات موسم الفيضان هذا العام، وما يتبعه من ارتفاع مناسيب المياه في فرعي رشيد ودمياط، مما قد يؤدي إلى غمر الأراضي المتعدي عليها داخل القطاع المائي، حيث يجري التنسيق لإزالة أي تعديات متبقية بشكل عاجل للحد من التعديات.أكد العميد عبد الله المليجي، رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة، أنه تم التنبيه على رؤساء قرى كوم شريك والبريجات والنجيلة، التابعين لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بمتابعة قرار الاصدار من اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، والخاص بقاطني أراضي طرح نهر النيل فرع رشيد، والخاص بإخلاء المباني والأراضي الزراعية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، تحسبا لارتفاع مناسيب نهر النيل خلال الأيام المقبلة، وفق لما أعلنته وزارة الموارد المائية والري.وأكد رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة، أنه تم تكليف مسئولي الرقابة والمتابعة والأزمات، بالمرور على أراضي وجزر طرح النهر فرع رشيد بقري وتوابع المركز الواقعة على نهر النيل، وتم التنبيه المشدد على أصحاب المنازل المجاورة والمزارع وحظائر المواشي بضرورة الإخلاء، وكذلك إخلاء أي تشوين للمحاصيل، أو السيلاج، أو "الاتبان" الخاصة بهم نظرًا للارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بالنيل.من جهة أخرى دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة بفرق عمل لتوعية المواطنين المتواجدين على أرض الطرح المجاورة لنهر النيل وذلك لأخذ التحذيرات المطلوبة، تحسبا لحدوث ارتفاع في منسوب المياه في النيل تجاه مدينة الرحمانية، وبعض قراها ابتداء من قرية منية السلامة ومدينة الرحمانية وجزيرة الرحمانية حتى نهاية كفر الشيخ حسن علي امتداد الخط.وأكد المحاسب عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، أنه تم القيام بجولة ميدانية علي محطات رفع الصرف الزراعي بالهوارية، للتأكد من عملها بكامل طاقتها والتحقق من منسوب المياه خلفها، تحسبًا لارتفاع منسوب مياه نهر النيل خلال هذه الأيام.وتواصل غرف العلميات بالمراكز والمدن الواقعة على فرع رشيد بمحافظة البحيرة، "كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد"، انعقادها على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نتيجة حدوث غمر لأراضي طرح النهر خلال هذه الأيام.وتفقدت المهندسة سلوى زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، قناطر إدفينا ومحطة رفع ديبي لمتابعة منسوب مياه نهر النيل، في إطار الاحتياطات التي تتخذها الوحدة المحلية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل وعقد غرف العمليات لمتابعة المستمرة مع التنبيه المستمر من خلال لجان المتابعة، والمساجد لتوعية المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أى أضرار قد تحدث عن ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل فرع رشيد.