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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البريد» توضح إجراءات تحويل بطاقات المعاشات إلى «ميزة»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:55 م
إجراءات تحويل بطاقات
إجراءات تحويل بطاقات المعاشات
طارق عتمان
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قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هيئة البريد تواصل صرف المعاشات الحكومية والخاصة ومعاش تكافل وكرامة والمرتبات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بانتظام وسط إجراءات احترازية مشددة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وبدون ازدحام أو تكدس داخل المكاتب، وذلك وفقًا لخطة تم وضعها لتسهيل التعامل مع المواطنين عبر منافذ البريد مع مراعاة كل إجراءات السلامة والوقاية من انتشار العدوى لضمان سلامة العاملين والعملاء.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن استمارات تحويل بطاقات المعاشات إلى بطاقة ميزة المعاشات الجديدة متاحة ومتوفرة بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة للتحويل هي صورة للبطاقة الشخصية "تكون سارية" وصورة لبطاقة فيزا المعاشات واستيفاء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانًا من مكاتب البريد، مؤكدًا استمرار رفع جودة أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحسين بيئة العمل ليصبح البريد المصري هو النافذة الرئيسية لأداء منظومة مصر الرقمية.

وناشدت الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الراغبين لتحويل بطاقة المعاش إلى بطاقة ميزة المعاشات الجديدة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن، حيث إن إجراءات التحويل ممتدة ولن يتم وقف المعاشات لأصحاب المعاشات نهائيًا وكل ما يقال مجرد شائعات.

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