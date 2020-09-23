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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

84 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:51 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إنه تم تقديم 2097 طلبًا للتصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي طلبات التصالح التي تم تقديمها إلى 84 ألفًا و397 طلبًا، فيما بلغ إجمالي ما تم تحصيله 313 مليونًا و8 آلاف جنيه، وذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم.

وأشار إلى استمرار الزيادة في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، لا سيما بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40%.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ25 %.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كل الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف.

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