دبلوماسيون عن كلمة الرئيس بالأمم المتحدة: تضمنت رسائل قوية وواضحة

علق السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية سابقًا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مع ذكرى إنشاء الأمم المتحدة الـ75، مؤكدًا أنها تصنف كنموذج جيد للخطابات أمام المجتمع الدولي، حيث جاءت شاملة لكل مواقف الدولة، وكل ما يمسها في كل القضايا والموضوعات.وأضاف بيومي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بـ"الصراحة" حيث لم يخفي الرئيس عدم رضاه عن الموقف الإثيوبي، وأنه لن يقبل بإضاعة الوقت دون التوصل إلى اتفاق عادل، كما لم يخفي الرئيس إنشاء منتدى شرق المتوسط الذي يضم العديد من الدول باعتباره تعاون سيعود بالخير على المنطقة بالكامل.ولفت بيومي إلى أن الرئيس السيسي كان واضحًا جدًا خلال حديثه عن الأزمة الليبية، حيث ذكّر من جديد بالخط الأحمر سرت الجفرة، وأشار إلى أن هناك قوى تدعم مصر في هذا الخط.وأضاف مساعد وزير الخارجية سابقًا، أنه على الرغم من أن كلمة الرئيس كانت موجهة بالأساس للمجتمع الدولي إلا أنها تطرقت للإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصةً في ظل أزمة كورونا التي يتعرض لها دول العالم، حيث أشار إلى أن مصر بكرت بالإصلاح الاقتصادي الذي سيدفع النمو لأن يكون إيجابيًا في ظل أزمة كورونا على عكس من عدد من الاقتصاديات الكبرى، كما حدد التحديات والنجاحات المصرية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.ولفت إلى أن الرئيس تناول بمزيد من الصراحة قضية حقوق الإنسان، كيفما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومراعاة الخصوصية الثقافية لكل الشعوب.في الإطار ذاته، أكد السفير رخا حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن كلمة الرئيس تضمنت عدة رسائل أهمها تلك الخاصة بالأزمات الاقليمية في سوريا وليبيا وفلسطين، مؤكدًا على أهمية الحل السلمي لتلك القضايا وفق مقررات الأمم المتحدة، كما شدد خلال كلمته على أهمية اتخاذ موقف حاسم من الدول الراعية للإرهاب، والتي تدفع بالإرهابيين الى مناطق الصراعات.ولفت حسن، في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن الرئيس وجه رسالة قوية أمام المجتمع الدولي بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن نهر النيل للجميع ولابد أن يسود دوله التعاون، كما نوه إلى أن مصر قد تعود مرة أخرى الى الأمم المتحدة في تلك القضية إذا ما فشلت جنوب إفريقيا في التوصل لحل عادل.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الرئيس على الموقف المصري والعربي الثابت بأن الحل لن يكون إلا بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.