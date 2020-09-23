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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس الدولة يعتمد حركة محاكم القضاء الإداري الجديدة (مستند)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:55 م
المستشار محمد محمود
المستشار محمد محمود حسام الدين
عماد سليمان
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وافقت الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 2020- 2021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، بأن الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أكدت على أمور هامة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.

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