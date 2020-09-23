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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:12 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية، ودكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي وعدد من ممثلي البنك الدولي والوزارات المعنية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

قال المحافظ - في بيان اليوم - إن برنامج التنمية المحلية، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، ومنها محافظة المنيا، حيث يهدف لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة ويوفر العديد من فرص العمل.

أشار المحافظ أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ممول جزئيًا من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية، ويتم حاليًا عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ورش العمل بين فريق عمل المحافظة والبنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج، وذلك تمهيدًا لإعداد الدراسات وتقييم الوضع الراهن لبعض القطاعات والأنشطة الرئيسية بالمحافظة.

وأكد أن الاستثمار في المجال الصناعي والزراعي والمشاريع بأنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، يعتبر مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتًا إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.

وأردف الدكتور هشام الهلباوي رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا.

وأوضح الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي أن البرنامج يبلغ تمويله 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، و457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية، وسيركز على مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا ودعم القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة.

وأشاد بمعدلات التنفيذ في محافظة المنيا وسيتم وضع أجندة خلال الشهرين القادمين وخطة عمل تنفيذية تقدمها المحافظة برؤيتها الخاصة للقطاعات الأكثر أولوية، وتتضمن تحقيق العدالة في التنمية من خلال عدالة التوزيع بين مراكز المحافظة.
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية
محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية
محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية
اللواء أسامة القاضي

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