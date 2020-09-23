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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيضات 25%.. انطلاق معارض «أهلًا مدارس» بمراكز المنيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:03 م
معارض أهلا مدارس
معارض أهلا مدارس
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء إقامة معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع عدد من المكتبات الكبرى والمتميزة داخل كل مركز، لمدة شهر، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، بتخفيضات تصل حتى 25% وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية، بتوفير كل احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.

قال المحافظ ان إقامة تلك المعارض تأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتوفير كل المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة في مواجهة محاولات البعض لاستغلال قرب بدء العام الدراسي لرفع الأسعار على المواطنين، وقد تم التنسيق مع المكتبات الكبرى لاقامة تلك المعارض في إطار تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة توفير كل السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية ومتابعة قوائم الأسعار من المعروضات طوال فترة إقامة تلك المعارض، حرصًا على توافر كل الاحتياجات الدراسية للطلاب بأقل الأسعار.

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