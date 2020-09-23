تخفيضات 25%.. انطلاق معارض «أهلًا مدارس» بمراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء إقامة معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع عدد من المكتبات الكبرى والمتميزة داخل كل مركز، لمدة شهر، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، بتخفيضات تصل حتى 25% وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية، بتوفير كل احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.قال المحافظ ان إقامة تلك المعارض تأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتوفير كل المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة في مواجهة محاولات البعض لاستغلال قرب بدء العام الدراسي لرفع الأسعار على المواطنين، وقد تم التنسيق مع المكتبات الكبرى لاقامة تلك المعارض في إطار تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا.ووجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة توفير كل السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية ومتابعة قوائم الأسعار من المعروضات طوال فترة إقامة تلك المعارض، حرصًا على توافر كل الاحتياجات الدراسية للطلاب بأقل الأسعار.