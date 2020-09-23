«الإخوان» الإرهابية تتبرأ من إبراهيم منير: السمع والطاعة لـ«مجلس الشورى» فقط

أفادت تقارير صحفية بأنَّ تنظيم «الإخوان» الإرهابي، تبرأ من إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد الجماعة، بعد انشقاق الأخير عن ما سمّوه «مبادئ حسن البنا».ونشر موقع «العربي الحديث» بيانًا لمجلس شورى جماعة «الإخوان» الإرهابية، خلال اجتماعه الأول منذ القبض على محمود عزت، أعلن فيه التبرؤ من إبراهيم منير، وأوضح الدور الذي سيقوم به محمود عزت من داخل السجن وامتثال أعضاء الجماعة لجميع قراراته.وجاء في بيان «مجلس شورى جماعة الإخوان»: «في هذا التوقيت الصعب الذي يمر على جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، كان علينا نحن أعضاء مجلس شورى الإخوان القيام بدورنا وحماية مسار الجماعة».وأشار إلى أنَّ «اختيار إبراهيم منير مرشدًا للجماعة جاء كمحاولة لتوحيد وتقريب وجهات النظر، لكن هذا الاختيار ما زاد الجماعة إلا فرقة وضعفًا، فقد غرته زهوة الظهور الإعلامي عن جمع الشمل، وانحرف بسياسة الجماعة عن أهدافها التي وضع حجر أساسها حسن البنا».وأضاف: «وصل الأمر ذروته حينما قدم التنازلات السياسية سعيًا لعقد صفقة مع النظام، وعليه فإن مجلس شورى الإخوان يمارس مهامه ويضطلع بدوره وحقه في إدارة شؤون الجماعة وإصدار كافة التعليمات والأوامر وعلى المكاتب الإدارية والشعب السمع والطاعة لمجلس شورى الإخوان فقط دون غيره».وكانت وزارة الداخلية المصرية ألقت القبض على القيادي في جماعة الإخوان محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام والعقل المدبر للجماعة، داخل أحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، لاتهامه بالضلوع في عملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في عام 2015.