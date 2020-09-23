محافظ القاهرة يتفقد العمل بالمركز التكنولوجي بمصر الجديدة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سير العمل بالمركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادى للحي الذي يقدم خدمات إلكترونية عن بعد، ليتم تطبيقه في بقية الأحياء في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الإلكترونية.وتابع المحافظ دورات العمل بالمركز ومستوى تدريب العاملين وكيفية التعامل مع طلبات الجمهور إلكترونيًا وجودة الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يهدف الى تقديم الخدمات بشكل إلكتروني عن بعد وتوحيد إجراءات التعامل مع كل المواطنين.وأكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجي لحى مصر الجديدة واحد من 15 حى مميكن يستطيع المواطن الحصول على خدماتها من منزله، حيث تم تفعيل 42 خدمة إلكترونية بالحي منها "الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب معاينة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي".وأضاف "عبدالعال" أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات للربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشرائها، كما سيتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.وأوضح أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.وأضاف أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030، بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.وأشار إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة، حيث إن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.