28 سبتمبر.. انعقاد الجمعية العمومية لقضاة محكمة العباسية

حدد المستشار محسن دردير رئيس محكمة شمال القاهرة بالعباسية، يوم 28 سبتمبر الجاري؛ لانعقاد الجمعية بالمحكمة.وتناقش الجمعية عددًا من القرارات الهامة الخاصة بتوزيع الدوائر بين القضاة، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح الجلسات، كما سيتم اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد.ومن المقرر توجيه الدعوة لأعضاء المحكمة لعقد عموميتها؛ لتوزيع العمل عن العام القضائى الجديد، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.