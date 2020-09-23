تقدم 202 مرشح لمجلس النواب في القليوبية

واصلت محكمة بنها الابتدائية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم السابع لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، اليوم حتى الآن 5 طلبات ترشح ليرتفع الإجمالي حتى الآن 202 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدًا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد المقاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها.