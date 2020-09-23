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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تقدم 202 مرشح لمجلس النواب في القليوبية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كتب صلاح حسنى
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واصلت محكمة بنها الابتدائية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم السابع لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، اليوم حتى الآن 5 طلبات ترشح ليرتفع الإجمالي حتى الآن 202 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدًا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد المقاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها.

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