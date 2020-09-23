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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: خطاب السيسي بالأمم المتحدة وثيقة لحل أزمات العالم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:44 م
السيسي
السيسي
أشرف لاشين
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أشاد الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وجَّه من خلالها الرئيس مجموعةً من الرسائل الهامة والعاجلة إلى المجتمع الدولي، معتبرًا إياها بمنزلة وثيقة شاملة وواضحة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، وقدمت رؤية واضحة فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.

وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن- في تصريحات صحفية اليوم- أن كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية حول مختلف المشكلات التي تواجهه خاصة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الأمن والسلم فضلًا عن ضرورة حل القضية الفلسطينية والوصول لتسوية سياسية في ليبيا.

وتابع: "بالإضافة إلى ضرورة حل أزمة سد النهضة واعتماد الدولة المصرية لسبل الحوار والتفاوض المباشر مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من أعوام كاملة، وهو ما يضع كل مسئول أمام مسئولياته لحل هذه القضية الشائكة".

وأكد أن رؤية الرئيس لحل المشكلات بالطرق السلمية ورفضه التدخل في الشئون الداخلية للدول، أثبتت فعاليتها في حل المشكلات والأزمات الدولية والإقليمية ومواجهة الإرهاب وإحلال السلام في العالم ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وشدد على أن رؤية السيسي سوف تخلص العالم من ويلات الإرهاب الذي بات يهدد الجميع دون استثناء، ولا يفرق بين شعب وآخر أو دولة وأخرى؛ كل هذا يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية ووزنها التاريخي.

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