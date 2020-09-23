كيف تنسيقين إطلالتك فى الخريف؟.. استايلست تجيب

يشكل فصل الخريف، حيرة كبيرة لكثيرات من الفتيات، عند اختيار إطلالتهن المناسبة للخروج من المنزل، نظرًا لأن الجو يكون متقلبًا بين دافئ وبارد، لذا تتحدث لـ"الدستور"، ستايلست وفاشون بلوجر نجوان منيب، حول تنسيق الإطلالة المناسبة فى الخريف.تقول نجوان منيب: أعلم مدى الصعوبة التي تواجهها كل فتاة، سأجمع لكِ أفكارًا متنوعة لتنسيق ملابسك في الخريف بما يتناسب مع تقلبات الجو، التي يمكنك أيضًا استغلال بعضها في شتاء 2021.وتضيف: أسرع وأجمل إضافة لملابسنا التى ما زالت صيفية هى السويت الجلد، الچاكت الچينز، البليزر، الكارديجان التريكو، عليك تناسق الألوان مع بعضها البعض، لإطلالة راقية وأنيقة.وتنصح الفتيات بارتداء "السنيكر الأبيض" للصباح و"الأنكل بوت" للمساء، مع الحرص على ألا تزيد إطلالتك على لونين فقط، لتعطيك إطلالة شبابية راقية مع الدفء فى فصل الخريف.