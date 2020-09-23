محافظ المنوفية يتابع إنشاء مدرسة «البرانقة» بالباجور (صور)

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مدرسة البرانقة للتعليم الأساسى (إنشاء جديد) بمركز الباجور والمقامة على مساحة 1116 مترًا بقيمة تعاقدية تقدر 5 ملايين و546 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 100% بإجمالي 11 فصلًا دراسيً، من المقرر دخولها الخدمة هذا العام.رافق المحافظ المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ خالد العرفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، يأتي هذا في إطار خطة محافظة المنوفية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية.تفقد المحافظ محيط المدرسة والفصول الدراسية مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يسهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل قادر على النهوض بوطنه.أوضحت المهندسة وفاء صبحي بأنه جار حاليًا الانتهاء من كافة التشطيبات لمدرسة كفر مناوهلة للتعليم الأساسي (إحلال جزئي) بإجمالي 16 فصلًا دراسيًا بقيمة تقديرية 5 ملايين و277 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 90%، وكذا الانتهاء من التجهيزات لمدرسة قلتي الكبرى الإعدادية (إحلال جزئي) بقيمة تقديرية بلغت 2 مليون و978 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 88 % وذلك تمهيدًا لدخولهم الخدمة هذا العام.وأكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية باعتبارها أولى المحافظات في نسبة التعليم.