تفاصيل حفل حماقي وأنغام ضمن الاحتفال باليوم الوطني السعودي

يستعد عدد من نجوم الغناء المصريين للمشاركة في احتفالية المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الموافق يوم 23 سبتمبر الجاري.فتستعد المطربة أنغام لإحياء حفلها، غدًا الخميس الموافق 24 سبتمبر ضمن خطة الهيئة الترفيهية السعودية للاحتفال باليوم الوطني، ومن المقرر أن تشدو بباقة مميزة من أجمل أغنياتها، ويحيي بنفس اليوم المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ليقدم خلاله مجموعة متميزة من أجمل أغنياته.أما المطرب محمد حماقي فيستعد لإحياء حفله يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر، على أن يتم عرض جميع الحفلات عبر منصة شاهد الإلكترونية.كانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية كشفت أن 4 فنانين مصريين سيُشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقي وأنغام وتامر عاشور.