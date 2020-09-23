السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر بقصر الاتحادية





وأضاف "راضي" أن "الرئيس اطلع خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود كل الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى".

صرَّح السفير بسام راضي، المتحدِّث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل صباح اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.