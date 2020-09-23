رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر بقصر الاتحادية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:27 م
السيسي وعقيلة صالح
السيسي وعقيلة صالح وخليفة حفتر
طباعة
صرَّح السفير بسام راضي، المتحدِّث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل صباح اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وأضاف "راضي" أن "الرئيس اطلع خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود كل الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا»: نتوقع زيادة معدلات الإصابة خلال الشتاء

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

مصير مأساوي للحيتان الطيّارة في أستراليا

رقم جهاز حماية المستهلك.. طريقة الإبلاغ عن الشكاوى الكترونيًا

دراسة: دروع الوجه لا توقف انتشار «كوفيد- 19»

موعد المولد النبوي الشريف 1442

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تصطحب أطفال أهل مصر في زيارة لمتحف آثار الغردقة

مد فترة تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة «ما بعد الكورونا»

وفاة الشاعر ممدوح المتولي متأثرًا بكورونا

الليلة.. عرض فيلم Gran Torino بقصر السينما