محمد رمضان يحصل على أول رخصة سيارة من خارج مصر

أعلن النجم محمد رمضان عن حصوله على أول ترخيص لسيارة له خارج مصر، من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد حصوله على الإقامة من الدولة الشقيقة وشرائه عدة ممتلكات.وكتب النجم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، "ما شاء الله لاقوة إلا بالله مبسوط إن أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بلدي الثاني الحمد لله".ويستعد الفنان خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة على موقع "يوتيوب"، كما يستعد لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "موسى" مع المخرج محمد سلامة.