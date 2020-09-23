616 إصابة جديدة بكورونا و729 حالة شفاء بالكويت

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 616 إصابة جديدة بكورونا و729 حالة شفاء، بحسب ما نقلته فضائية العربية عاجل.وكان قد كشفت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن إصابة 719 حالة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 100.683، مقابل تسجيل 682 حالة تعافي يصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 91.612 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 588 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.