العراق يسترد 25 مليون دولار من الأموال المجمدة بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن استردادها 25 مليون دولار من الأموال المجمدة بالخارج.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في تصريح صحفي نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء إن "الوزارة تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، إذ نجحنا في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة"، مضيفًا أن "خطواتنا بهذا الاتجاه متصاعدة ومتنامية".