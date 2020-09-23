حبس صاحب ورشة لتصنيع أسلحة بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب ورشة حدادة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام صاحب ورشة حدادة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية، متخذًا من الورشة ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على «3 فرد خرطوش، 3 قطع ماسورة حديد صغيرة خاصة بتصنيع السلاح النارى، بعض الأدوات وأجزاء التصنيع».وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.