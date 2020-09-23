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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مصابو «أسانسير حلوان» يروون تفاصيل الحادث: سقوط مرعب (فيديو)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:42 م
أسانسير حلوان
أسانسير حلوان
حسن الهتهوتي
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روى أثنان من مصابي حادث سقوط مصعد أحد الأبراج القريبة من محطة مترو حلوان، تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن زيادة العدد كانت السبب، لافتين إلى أن مشهد السقوط كان مرعبًا خاصة وأن المصعد سقط من الطابق التاسع.

رجل وأبنته وصديقتها، كانوا بين ستة أشخاص استقلوا المصعد من أجل إجراء تحاليل طبية لإحدى البنتين التي كانت تحل ضيفة على مدينة حلوان قادمة من السيدة زينب، وعند الانتهاء من الأمر، صعد الأب والفتاتان للمصعد، قبل أن يتدخل ثلاثة أشخاص أخرين محاولين صعوده، وحاول الأب منعهما بعد أن أخبرهما أن الحمولة المسموح بها 3 أشخاص وفقًا للمدون على المصعد.

ويضيف الأب: تدخلت موظفة بمعمل التحاليل، وقالت إن التقيد بالعدد يكون أثناء صعود «الأسانسير»، لكن الزيادة لا تكون خطر عند الهبوط، وبمجرد إغلاق الباب، فوجئنا بالمصعد يهوى بشكل سريع، وأدركنا في هذه الثواني المعدودة أننا نتعرض لحادث سقوط.

سقوط مرعب
واستطرد الأب: «صوت الارتطام بالأرض كان قويًا للغاية، كما لو كان انفجار وقع، تساقطنا بطريقة مؤلمة، لكن نجانا الله من الموت، وجرى نقلنا للمستشفى.. لم أهتم بنفسي وما بي من إصابات، كل ما كان يشغلتى أن تخرج ابنتي وصديقتها بسلام، مشيرًا إلى أنه كان يُجهز لحفل تخرجهما من الجامعة، لكن الحادث أفسد فرحته.

شاهد الفيديو كاملًا:

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