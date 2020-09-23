أوكرانيا: نسعى إلى تحقيق اندماج كامل مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي، كما ترغب في الحصول على منظور واضح بشأن عضويتها في الاتحاد.وأضاف زيلينسكي- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أن أوكرانيا تعد دولة أوروبية ويمكنها تقديم الكثير لأوروبا عندما يعملان سويًا.وأوضح أن كثيرًا من الأحداث الواقعة في القارة الأوروبية تعتمد على الوضع في أوكرانيا، لذا سيكون حصول أوكرانيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي أمرًا منطقيًا، كما أن اعتراف الاتحاد بتطلعات أوكرانيا وتأييده لها يعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة للشعب الأوكراني.وأكد زيلينسكي أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في استعادة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ودعم الإصلاحات بها، وأشار إلى أنه منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، أصبح الاتحاد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأوكرانيا، مؤكدًا أن كييف تعمل الآن على استخدام هذه الاتفاقية بأقصى قدر ممكن لتعميق الاندماج مع الاتحاد، إلى جانب تكييف الجزء التجاري من الاتفاقية مع الواقع الاقتصادي الحديث.