رغم إنكار الدوحة.. وقائع تؤكد تورط قطر فى تمويل الإرهاب

وترصد "الدستور" وقائع تثبت تورط قطر فى تمويل الإرهاب:

"فوكس نيوز تشعل النار حول قطر"

مليار دولار ثمنًا لسقوط العراق وسوريا

تشير أصابع الأتهام نحو قطر بأنها الدولة الداعمة للإرهاب بالمنطقة، فهى الممول الرئيسي له، وراء كل الخراب الذي أصاب الدول العربية، رغم تنصلها الدائم من هذه الجريمة بحق أشقاءها.أذاعت فضائية "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرا في أغسطس من العام الجاري يثبت حقيقة تمويل الدوحة تحت إشراف أمير قطر لملشيات حزب الله الإرهابية، معتبرةً أن هذا الأمر يعرض القوات الأمريكية في قطر للخطر، فيما يبلغ عدد القوات الأمريكية لحوالي 10 آلاف فرد.وحصلت قناة "فوكس نيوز" على تلك المعلومات من اخترق مقاول أمني خاص يدعى جيسون جي وهو "اسم مستعار"، لأعمال شراء الأسلحة في قطر، فيما اكد أن "أحد أفراد الأسرة المالكة" سمح بتسليم عتاد عسكري إلي حزب الله وأكد أنه المخطط والممول للإرهاب المترامي الأطراف.وطالب برلمانيون أوروبيون باتخاذ موقف حازم وقوي تجاه تورط قطر في تمويل شحنات من الأسلحة للإرهابيين، خاصة بعد ما نشرته "فوكس نيوز" من دلائل على دعم قطر وتسليحها لميليشيات حزب الله.وبحسب ما زعمه "جيسون جي" حول ملف تمويل قطر للإرهاب، فأن قطر قدمت في صورة جمعيتين خيريتن مبالغ نقدية طائلة لحزب الله في بيروت "تحت ستار الغذاء والدواء" كما صرح باسم الجمعيتين وهما "جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية" و"مؤسسة التعليم فوق الجميع".كان أكبر مبلغ دفعته قطر لملشيات متطرفة حسب ما نشرته "سكاي نيوز العربية"، بحلول عام 2017 في العراق وقدره "مليار دولار"بهدف الإفراج عن أمراء قطريين محتجزيين، فيما ذهبت أموال تحرير الأمراء لكتائب حزب الله بالعراق وجماعات تابعة لجبهة النصر"ذراع القاعدة" بسوريا.وكشفت جريدة "تايمز" البريطانية فضيحة من أبرز فضائح قطر عام 2019 لتكشف تفاصيل تورط الدوحة فى تمويل جماعات إرهابية عبر بنك بريطاني ترسل من خلاله أموال لملشيات إرهابية بأماكن كثيرة من دول العالم.وأضافت الصحيفة أنه يوجد عدد من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حسباتهم بالمصارف الغربية في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب، ومن المثير للسخرية أنه كان بينهم منظمة خيرية محظورة بالولايات المتحددة كما صنفتها بالكيان الإرهابي لبعدها عن هدفها المعلن وتقديمها مساعداتللإرهابيين.