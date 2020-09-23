خبير دولي: كلمة «السيسى» أمام الأمم المتحدة شاملة وواقعية

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الدولي أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة شاملة وواقعية، ركز على قضايا مهمة بترتيب منظم، ولكن أهم محتوى تم التركيز عليه هو طرح قضية سد النهضة، فضلا عن تعزيز الأمن والسلام العالمي.وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس ناقش جميع القضايا العربية، فى ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن.وأشار إلى أن الجزء الثاني ركز فيه على الحوكمة ودور المرأة والشباب والاستصلاح والتنمية الستدامة، بينما ناقش قضية الإرهاب بشكل أوسع، وركز الاتهام لدول راعية للإرهاب دون ذكر اسمها، لأن ذلك ليس في الخطاب السياسي، محملا العالم مسئولية ما يجري.وقال إن الكلمة تضمنت أفكارًا ورؤى جديدة وحملت رسائل سياسية وليست تشخيصية، بها رسائل للخارج أكثر من الداخل وتحدث بلغة واقعية للعالم بما يشرح الموقف المصري.