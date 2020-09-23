52 مرشحًا محتملًا لانتخابات «النواب» قدموا أوراقهم بأسوان

تقدم للجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، اليوم، 4 مرشحين جدد بأوراقهم من بينهم 3 مرشحين من دائرة مدينة ومركز إدفو ومرشح من دائرة مركز كوم امبو، ليبلغ إجمالي عدد المتقدمين حتى اليوم إلى 52 مرشحًا.وينقسم المتقدمون على مستوى محافظة أسوان، كالتالي 9 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم امبو، و15 مرشحًا محتملًا بدائرة مركز ومدينة أسوان، و22 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة.جدير بالذكر أن اللجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، وطبقت اللجنة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها السماح بدخول المرشحين المحتملين بشكل متتالي منعا للتكدس والتزاحم، ومراعاة التباعد الاجتماعي وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما وزعت "لجنة الانتخابات" زجاجات المياه المعدنية، على المتقدمين للترشيح في ظل ارتفاع درجات الحرارة.