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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأطباء الأمريكيون يتوقعون خريفًا «مروعًا» فى الولايات المتحدة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:13 م
وكالات
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أفادت شبكة سي إن إن، بأن الأطباء الأمريكيين يتوقعون خريفًا "مروعًا" في الولايات المتحدة بسبب اشتداد جائحة فيروس كورونا.

ويقول الدكتور بيتر هوتيز، عميد الجامعة الطبية في هيوستن: "يؤسفني أن أقول ذلك، ولكن هذا هو الحال، لأننا نعيد فتح أبواب المدارس والكليات في المناطق التى فيها معدلات الإصابة مرتفعة"، وقارن هوتيز هذا الخريف بنهاية العالم.

وتتفق جوانا مارازو، مديرة قسم الأمراض المعدية في جامعة ألاباما، مع هذه التوقعات، وتقول، إن سبب ارتفاع عدد الإصابات هو أن الناس سئموا من القيود المفروضة، مشيرة إلى أن الأوضاع تتأثر أيضًا بالأخبار الكاذبة التي تنشر عن الفيروس التاجي وطرق انتشاره.

ووفقًا لآخر الإحصائيات المنشورة على موقع منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة أكثر من 6.74 مليون إصابة بالفيروس التاجي المستجد منذ بداية الجائحة وحتى الآن. وسجلت 198 ألف حالة وفاة بسبب المرض. وسجلت 36766 إصابة جديدة في اليوم الماضي.

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