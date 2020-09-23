مصر تفتح معبر رفح البري 3 أيام الأسبوع المقبل

أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة عن أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء.وطالبت السفارة من المسافرين القادمين إلى مصر من قطاع غزة، أو من دول أخرى ومتوجهين إلى القطاع المحاصر، أنه يجب أن يكون لديهم وثيقة شهادة اختبار الـPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وأن تكون حديثة، ولم يمر على إصدارها أكثر من 72 ساعة.وأعرب دياب اللوح سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدءوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.وقال: "تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسئولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر".