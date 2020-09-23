مصر تفتح معبر رفح البري 3 أيام الأسبوع المقبل
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:08 م
سارة الشلقانيطباعة
أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة عن أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء.
وطالبت السفارة من المسافرين القادمين إلى مصر من قطاع غزة، أو من دول أخرى ومتوجهين إلى القطاع المحاصر، أنه يجب أن يكون لديهم وثيقة شهادة اختبار الـPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وأن تكون حديثة، ولم يمر على إصدارها أكثر من 72 ساعة.
وأعرب دياب اللوح سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدءوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.
وقال: "تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسئولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر".
وطالبت السفارة من المسافرين القادمين إلى مصر من قطاع غزة، أو من دول أخرى ومتوجهين إلى القطاع المحاصر، أنه يجب أن يكون لديهم وثيقة شهادة اختبار الـPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وأن تكون حديثة، ولم يمر على إصدارها أكثر من 72 ساعة.
وأعرب دياب اللوح سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدءوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.
وقال: "تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسئولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر".