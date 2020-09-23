الدوما الروسي يعلق على رفض تأمين السفن التابعة لـ«التيار الشمالي 2»

كما أعلنت الحكومة الأمريكية عن أن عقوباتها ضد خصومها ستشمل خط غاز "نورد ستريم 2" المتجه إلى ألمانيا، بالإضافة إلى "التيار التركي" من خلال حزمة العقوبات (CAATSA).

علّق النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الروسي "الدوما"، إيجور أنانسكيخ، على رفض المجموعة الدولية لنوادي التأمين المتبادل لمالكي السفن توفير تغطية تأمينية للسفن التي تشارك في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".وقال أنانسكيخ، في تصريح له اليوم الأربعاء: "هذا، بالطبع، انحياز غريب لصالح الدول الفردية، وهو ما لا ينبغي أن يكون في العالم الحديث على الإطلاق، ويجب أن تكون لدينا علاقات تجارية، وهذا القرار يتحدث عن تسييس قوي للنادي".وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، عن أن واشنطن تشكل تحالفًا لمنع استكمال مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب.وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعد ردًا على قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني.