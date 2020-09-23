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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:04 م
حملة نظافة
حملة نظافة
محمد أبو شادي
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وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات النظافة والتجميل بجميع قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، فضلًا عن استكمال أعمال تجميل وتطوير ورصف وتسوية الشوارع وإعادة رصف وكشط المطبات بالطرق الرئيسية والفرعية.

وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق مناسبة تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لنظافة وتجميل شوارع وميادين حي غرب أسيوط، بمشاركة محمد بشير رئيس الحي ومسئولي الإشغالات والنظافة بالحي وبالاستعانة بفرق النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية، واستهدفت شارع الجيش وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" كما استكمل جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع الثورة بحي شرق بمشاركة أيمن محروس رئيس حي شرق بعد انتهاء أعمال الرصف واستمرار أعمال تركيب الأنترلوك ودهان الأرصفة والأعمدة الكهربائية وفقًا لخطة التنسيق الحضاري والتجميل.
 
كان محافظ أسيوط شدد على استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال النظافة والرصف بمراكز وقرى المحافظة طبقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على تقديمه لكل سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه مثل هذه المشروعات التنموية التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق والمحاور المرورية بها.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة والأحياء ورؤساء المراكز والقرى وإدارة المرور بالمحافظة ومديرية الطرق لتنفيذ أعمال إزالة وكشط طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة، ووضع طبقة الأسفلت الجديدة، ورفع كفاءة الطرق، وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات وتسهيل حركة المرور والتنقل.
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة

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