رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«السبكي»: مصر في أشد الاحتياج إلى برلمان وطني

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:33 م
السبكي
السبكي
محمد الشريف
طباعة
أوضح الدكتور أحمد السبكى المنسق العام لحركة وعي للتثقيف السياسى، أن مجلس النواب له مهام رئيسية في منظومة دولة المؤسسات، فإذا تخلف عن القيام بهذا الدور أو لم يرتق أداؤه للأداء المنتظر منه، نكون أمام أوضاع كارثية، ومصر في أشد الاحتياج إلى برلمان وطني من الطراز الأول، يتشكل من مزيج وطني يضم كل طوائف المجتمع من الشخصيات التى تتمتع بالسمعة الطيبة ويشهد لها بالانتماء للوطن وتكون قادرة على إقناع المواطن بخطط الدولة فى التنمية ومحاربة الفساد.

وقال الدكتور أحمد السبكى إن ما يدور بالشارع المصري الآن من صراعات ومعارك من أجل الوصول إلى كرسى البرلمان، بدءًا من التجربة المنقضية التي أفرزت مجلس الشيوخ، الذي ننتظر بدء دور الانعقاد الأول له، مرورًا بانتخابات مجلس النواب القادمة التي أحدثت حراكًا شديدًا داخل طبقات المجتمع المصري، جعل المواطن يشعر بتخبط، والسبب يعود إلى تلك المعارك الدائرة حاليًا بين من يقتتلون للوصول إلى كرسي البرلمان.

وحث السبكى المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات لاختيار من ينوب عنهم، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يساهم فى تحقيق التفاعل الإيجابى بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم استقرار الحياة السياسية، كما أن المشاركة فى الانتخابات تضمن تمثيل الكفاءات المتخصصة والمؤهلين للاستفادة من حكمة ذوى الخبرة فى إعداد القوانين.

وأكد السبكى أنه يسعى الى ضرورة توعية المواطنين وحثهم على حسن اختيار النائب المناسب الذي يمثل أبناء دائرته في البرلمان القادم والصفات التى يجب أن يتمتع بها منها الأمانة، والكفاءة والصدق، والشخصية القوية، وحب الوطن، وخدمة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. موعدها ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

«علمية كورونا»: نتوقع زيادة معدلات الإصابة خلال الشتاء

فضائح شقيق أمير قطر.. أدلة جديدة في قضية تحريضه على القتل

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

مصير مأساوي للحيتان الطيّارة في أستراليا

رقم جهاز حماية المستهلك.. طريقة الإبلاغ عن الشكاوى الكترونيًا

دراسة: دروع الوجه لا توقف انتشار «كوفيد- 19»

موعد المولد النبوي الشريف 1442

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تصطحب أطفال أهل مصر في زيارة لمتحف آثار الغردقة

مد فترة تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة «ما بعد الكورونا»

وفاة الشاعر ممدوح المتولي متأثرًا بكورونا

الليلة.. عرض فيلم Gran Torino بقصر السينما