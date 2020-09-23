«السبكي»: مصر في أشد الاحتياج إلى برلمان وطني

أوضح الدكتور أحمد السبكى المنسق العام لحركة وعي للتثقيف السياسى، أن مجلس النواب له مهام رئيسية في منظومة دولة المؤسسات، فإذا تخلف عن القيام بهذا الدور أو لم يرتق أداؤه للأداء المنتظر منه، نكون أمام أوضاع كارثية، ومصر في أشد الاحتياج إلى برلمان وطني من الطراز الأول، يتشكل من مزيج وطني يضم كل طوائف المجتمع من الشخصيات التى تتمتع بالسمعة الطيبة ويشهد لها بالانتماء للوطن وتكون قادرة على إقناع المواطن بخطط الدولة فى التنمية ومحاربة الفساد.وقال الدكتور أحمد السبكى إن ما يدور بالشارع المصري الآن من صراعات ومعارك من أجل الوصول إلى كرسى البرلمان، بدءًا من التجربة المنقضية التي أفرزت مجلس الشيوخ، الذي ننتظر بدء دور الانعقاد الأول له، مرورًا بانتخابات مجلس النواب القادمة التي أحدثت حراكًا شديدًا داخل طبقات المجتمع المصري، جعل المواطن يشعر بتخبط، والسبب يعود إلى تلك المعارك الدائرة حاليًا بين من يقتتلون للوصول إلى كرسي البرلمان.وحث السبكى المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات لاختيار من ينوب عنهم، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يساهم فى تحقيق التفاعل الإيجابى بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم استقرار الحياة السياسية، كما أن المشاركة فى الانتخابات تضمن تمثيل الكفاءات المتخصصة والمؤهلين للاستفادة من حكمة ذوى الخبرة فى إعداد القوانين.وأكد السبكى أنه يسعى الى ضرورة توعية المواطنين وحثهم على حسن اختيار النائب المناسب الذي يمثل أبناء دائرته في البرلمان القادم والصفات التى يجب أن يتمتع بها منها الأمانة، والكفاءة والصدق، والشخصية القوية، وحب الوطن، وخدمة المواطنين.