مصرع وإصابة 12 بانقلاب ميكروباص فى بدر

لقي عامل مصرعه وأصيب 11 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوي بنطاق مدينة بدر.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري بطريق السويس الصحراوي، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلاب الميكروباص ووفاة عامل وإصابة 11 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيقات.