وفد إسرائيلى يزور البحرين لبحث دفع اتفاق السلام

وصل وفد إسرائيلى، اليوم الأربعاء، إلى البحرين، للقاء عدة مسئولين، والتباحث حول سبل دفع عملية السلام بين المنامة وتل أبيب، بعد توقيع إعلان السلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي.وأجرى الوفد الإسرائيلي، الزيارة، عبر رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والمنامة، فيما شملت المباحثات إمكانية إقامة مكتب لشركة "يسرائير" الجوية الإسرائيلية لدى البحرين، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال.وجاءت الزيارة بعد المحادثة الهاتفية التي جرت، مساء الثلاثاء، بين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وسلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانبان علنيًا.وأعرب ولي عهد البحرين عن ترحيبه بتوقيع "إعلان السلام" مع إسرائيل، مؤكدًا أنه يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما بحث مع نتنياهو سبل تطوير العلاقات بين تل أبيب والمنامة، والدفع لإتمام عملية السلام، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".