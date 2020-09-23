السعودية تدعو المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه إيران

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه إيران والتعامل الحاد حيال تجاوزتها المرتبطة ببرنامجها النووي.وبحسب تقرير قناة العربية الإخبارية، شدد سفير السعودية لدى النمسا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.كما أعرب عن قلق المملكة لاستغلال إيران الاتفاق النووي واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة.وأكد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الأربعاء، أن موقف السعودية قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي.إلى ذلك، أشار إلى أن المملكة تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية وتجدد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.