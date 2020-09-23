تجهيز المركز التكنولوجى بمحافظة مطروح لتلقى طلبات التصالح

تفقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لمتابعة إجراءات فتح وتجهيز المركز لخدمة المواطنين بالديوان العام وتخصيص منافذ وأجهزة حاسب ومظلة خارج المركز بداية من اليوم الأربعاء، لاستقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء.وأوضح سكرتير عام مطروح أنه تم فتح المركز التكنولوجي التابع للديوان العام بجانب المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح، للتيسير على المواطنين وتوفير الراحة لهم وتخفيف الزحام وسرعة إنجاز العمل بالملف.وشدد اللواء أشرف مصطفي على تقديم كل وسائل الراحة والتيسيرات أمام المواطنين مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين.واستمع السكرتير العام إلى عدد من الموظفين لمعرفة احتياجاتهم عن قرب وتذليل أي عقبات تعترضهم لضمان حسن إنجاز الأعمال، موجهًا بضرورة تحقيق الانضباط بالعمل والالتزام بمواعيد العمل المقررة والإتقان التام للعمل.