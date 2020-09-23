كندة علوش تنتهى من نصف حلقات «ضى القمر»

انتهت الفنانة كندة علوش من تصوير 50% من أحداث دورها في حكاية "ضي القمر" ويواصل صناع المسلسل تصوير العمل استعدادا لعرضه على شبكة قنوات dmc خلال الفترة المقبلة.ورفع المخرج أحمد حسن ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا ليدخل العمل بعدها مرحلة المونتاج.وكانت كندة علوش نشرت صورة من كواليس العمل أمس وطلبت من الجمهور الدعاء لها ولأسرة العمل بالتوفيق.حكاية "ضى القمر" تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وتجسد "كندة" خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين‪."ضي القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعد "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، حكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، وتعرض الحكاية الرابعة حاليًا بعنوان "أمر شخصي"، بطولة شيري عادل، بينما ستكون الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض."إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.