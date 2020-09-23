«خضيرة» المصريين بالإمارات العربية يحرصون على المشاركة بانتخابات البرلمان

قال عبدالله خضيرة مسؤول بالاتحاد العالمي للمواطن المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن أبناء مصر في الإمارات يحرصون على المشاركة بالانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها في منتصف شهر أكتوبر القادم.وأضاف في تصريحات للدستور أن المصريين بالإمارات العربية يحرصون بشكل كبير على المساهمة بسهم كبير في إثراء وتعزيز الحياة السياسية المصرية حيث تمتلك مصر رصيدا كبيرا فيها وهي قائدة المنطقة العربية التي تنظر بعين ثاقبة على كل ما يجري بمصر ليكون مثالا يحتذى.وأوضح أن الانتخابات البرلمانية في مصر حدث هام ينظر له العالم كله بمزيد من الرصد والتحليل، وهو ما يدفعنا للمطالبة بالتيسير على المواطنين في الخارج للمشاركة في هذا الحدث السياسي الهام.وأشاد بدور الهيئة العليا للانتخابات في العمل على توفير السبل لمشاركة مصريي الخارج في العملية الانتخابية مطالبا لها بضرورة تفعيل التصويت الإلكتروني لما سيكون له من عظيم الأثر في نسبة مشاركة أبناء مصر في الخارج خاصة وان عملية التصويت الإلكتروني أصبحت آمنة لدرجة كبيرة، خاصة لما تتمتع به مصر من كفاءة في عالم التقنيات الحديثة.