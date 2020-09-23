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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رقم جهاز حماية المستهلك.. طريقة الإبلاغ عن الشكاوى الكترونيًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:50 م
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
منة سالم
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يحرص جهاز حماية المستهلك على تلقي كافة الشكاوى التي يقدمها المواطنين على مدار الـ24 ساعة من خلال العديد من الطرق سواء عبر رقم جهاز حماية المستهلك او من خلال الموقع او البريد الإلكتروني والفاكس.

واستمرارا للخدمات التي يقدمها موقع " الدستور"، نقدم لكم في التقرير التالي رقام جهاز حماية المستهلك لتلقي الشكاوى عليها.

رقم جهاز حماية المستهلك

1-يتم الإبلاغ عبر الاتصال خلال الخط الساخن جهاز حماية المستهلك عبر أي خط أرضي لسكان القاهرة الكبرى والإسكندرية من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3-التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك.

4- ويمكن إرسال الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز.

5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- تقديم الشكوى عن طريق التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

يشار إلى أنه من الضروري إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى.

 يذكر أن رئيس جهاز حماية المستهلك ناشد جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي فى شراء السلع والمنتجات ولا سيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

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