محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مزرعة الثروة الحيوانية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب للوقوف على إمكانياتها ووضع خطة عاجلة لاستغلالها وتطويرها لضمها لمشروع تنمية مزارع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة ضمن خطة تطوير مزارع الثروة الحيوانية تحت إشراف اللجنة المشكلة من الخبراء والمتخصصين بجامعة أسيوط ومحطة بحوث الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية.كان المحافظ قد تفقد مزارع المحافظة ببني سند بمركز منفلوط ومزرعة قرية الحمام بأبنوب ومزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح للاطمئنان على سير العمل بالمزارع والوقوف على جودة المحاصيل والاستغلال الجيد للمساحات المنزرعة مشددًا على الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج كما أصدر تكليفاته للمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بالإشراف وتفقد مزارع الثروة الحيوانية بقرية بني سند التابعة لمركز منفلوط ومزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح ومزرعة أبنوب الحمام فضلًا عن مزرعة الوادى الأسيوطي والغريب وذلك للنهوض بها ورفع كفاءتها لزيادة معدلات الانتاج وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.‪ ‬