«الداخلية» تضبط 1197 سائقًا لم يرتدوا الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1197 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.