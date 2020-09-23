إحالة العاملين بمراكز الشباب للتحقيق فى القليوبية

تابع الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أعمال مراكز الشباب، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف المتابعة على مراكز الشباب.حيث قامت لجنتا للمتابعة برئاسة "الصبروط" على مراكز شباب بطا وكفر بطا وكفر أبو ذكري وبقيرة التابعة لإدارة شباب بنها، وتلاحظ انضباط العاملين والتزامهم بتنفيذ الأنشطة والمهام الإدارية الموكلة إليهم.ووجه الصبروط خلال متابعته على ضرورة استغلال الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب والاهتمام بالأنشطة والمسابقات التي تساعد في جذب الشباب وتعمل على بناء شخصياتهم الاجتماعية والنفسية والرياضية وتنمية مهاراتهم.وتابعت اللجنة الثانية مركز شباب الصفين والمنشأة الصغرى، ووجدا مفتوحين ويمارسان نشاطهما بشكل كامل فيما وجد مركز شباب المنشأة الكبرى ومركز شباب كفر الحبش مفتوحين ويمارسان نشاطهما في ظل غياب بعض العاملين بهما ووجدت اللجنة مركز شباب الشقر مغلقًا في غياب العاملين.وفي إدارة شباب بنها تم متابعة مركز شباب كفر فرسيس، وتبين أنه يمارس نشاطه بشكل كامل، أما مركز شباب شبلنجة ومركز شباب مرصفا وجدا مفتوحين ويمارسان نشاطهما في ظل غياب بعض العاملين بهما ووجدت مركز شباب كفر العرب ومركز شباب فرسيس مغلقين.وأوصت اللجنة باستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالاستثمار بمركز شباب المنشأة الكبرى، كما أوصت مركز شباب منشأة الصغرى بالاهتمام بنظافة المكتبة والعمل على إعادة توزيع العمالة داخل مركز شباب كفر الحبش ومركز شباب شبلنجة واستكمال البيانات الخاصة بالحضور والانصراف.وقرر "الصبروط " إحالة العاملين المتغيبين عن المراكز في أوقات العمل الرسمية للشئون القانونية للتحقيق في تغيبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.