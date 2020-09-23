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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيطريين» تحتفل باليوم العالمى لـ«السعار» السبت

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
اليوم العالمى لـ
اليوم العالمى لـ السعار
عبدالناصرمحمد
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أعلن الدكتور الحسينى محمد عوض- عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية- أن لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، تقيم احتفالية بيوم العالمى لداء الكلب "السعار" بالقاعة الكبرى بدار الحكمة يوم السبت 26 سبتمبر، تحت شعار "معًا ضد السعار".

وأشار عوض إلى أن الاحتفالية تأتى حرصًا من النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر وأعضاء مجلس النقابة العامة على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان، والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة.

وأكد أن الاحتفالية تهدف للتوعية والحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، وما يسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير، وذلك بحضور المختصين. وذلك بالتعاون مع جمعية حماية البيئة والحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان بالدقي وكبري شركات الادوية البيطرية والمهتمين بحقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان في مصر ومعهد بحوث المصل واللقاح وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية، د. الحسيني محمد عوض مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية.

وأضاف عوض أن فعاليات الاحتفالية تبدأ بداية من يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر، بمستشفى الحيوانات الأليفة بالعباسية بإجراء عمليات جراحية لتعقيم الكلاب الضالة للحد من تكاثرها وأيضًا إعطاء لقاح مرض السعار وإطلاقها مرة أخرى، وهذه من ضمن الاستراتيجية الدولية للسيطرة فى مصر على السعار 2030 والمعدة من المنظمات الدولية OIE ،WHO،FAO وذلك لتطبيق المنهج العلمي السليم في أعمال للسيطرة على مرض السعار.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمرض السعار يوم 28 سبتمبر من كل عام.

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