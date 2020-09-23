بـ 4 ملايين جنيه.. القبض على متهم بالاتجار في النقد بسوهاج

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص يجمع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية في محافظة سوهاج.وتبين أن أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها يشاركه ويرسل له العملات، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثمانية أشهر طبقًا للفحص المستندى 4 مليون جنيه مصرى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.