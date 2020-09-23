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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوت ديفوار تثمن سرعة إرسال مصر مساعدات طبية لدعم جهود مكافحة كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
وزير خارجية كوت ديفوار
وزير خارجية كوت ديفوار يستقبل السفير المصري
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ثمن وزير خارجية كوت ديفوار علي كوليبالى سرعة إرسال مصر مساعدات طبية إلى البلاد ؛ لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، معربا عن تقدير الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا" وشعبه لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودوره في مجال التنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان الدكتور وائل بدوي، مع وزير خارجية كوت ديفوار؛ لتهنئته على توليه منصبه كوزير خارجية مؤخرًا، وبحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وأشار كوليبالى -اليوم الأربعاء- إلى الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبيدجان في أبريل ٢٠١٩، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلديّن، خاصةً فيما يتعلق بالدور المصري في مجال التنمية في كوت ديفوار.

وأشار إلى مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا تقارب مواقف الدولتيّن في عدد من الملفات.

ومن جانبه، أكد بدوي على اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع كوت ديفوار، خاصة في المجال التجاري والاقتصادي؛ ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية.

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