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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عامل زراعي يتاجر في ترسانة أسلحة بالمنيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
ضبط عامل
ضبط عامل
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل زراعى بحوزته أسلحة نارية وأقراص مخدرة، في محافظة المنيا.

وتبين حيازته «21 بندقية خرطوش، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، 15500 قرص مخدر، هاتف محمول» وذلك حال استقلالهما سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى، داخل مخبأ سرى بالسيارة أعد خصيصًا لأغراض التهريب.

واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.

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