ضبط عامل زراعي يتاجر في ترسانة أسلحة بالمنيا

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل زراعى بحوزته أسلحة نارية وأقراص مخدرة، في محافظة المنيا.وتبين حيازته «21 بندقية خرطوش، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، 15500 قرص مخدر، هاتف محمول» وذلك حال استقلالهما سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى، داخل مخبأ سرى بالسيارة أعد خصيصًا لأغراض التهريب.واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.