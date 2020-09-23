ضبط 3 متهمين بالاتجار في 3 ملايين ريال سعودي بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط ثلاثة أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستغلين عملهم بإحدى شركات الصرافة في محافظة الدقهلية.وتبين استقطاب عملائهم من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى وشراء العملات الأجنبية منهم بسعر أقل من سعر الصرف، ثم استبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية.ويُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 3,400,000 ريال سعودى، 400 ألف درهم إماراتى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.